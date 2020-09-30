SON DAKİKA! Fatih Terim: Zor da olsa bu maçı kazanacağız

Galatasaray, yarın 21.45'te Avrupa Ligi Play Off karşılaşmasında İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Terim, rakibi hakkında değerlendirmelerde bulunurken takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgi verdi.

İşte Terim'in açıklamaları:

Takım olarak her haliyle önemli bir takım. Adeta bir UEFA rakibi olarak değil, Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum ben Rangers'ı... Seyircisiz olan maçın ne tadı var, ne tuzu var. Hiç alışık olmadığımız bir şekil. Bugün hem Galatasaray hem de Rangers'ın seyircisi takımına tutkun bir seyirci. Bu dönem olmasaydı karşılıklı iki maç oynayacaktı. Ne olursa olsun içeride oynamanın bir avantajı var. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Tek maç olduğu için maç öncesi o favori bu favori gibi söylemleri çok mantıklı bulmuyorum.

"BABEL ARDA'YI ARATMAYACAKTIR"

Herkesin testinin negatif çıkması için telefonu bekliyorsunuz hiç de iyi bir şey değil. Arda'nın testleri negatif çıktı ancak ağır bir ateşi vardı. İyi bir durumda değildi. Arda'nın sağlığa kavuşmasını bekliyoruz. Arda olsaydı daha iyi olacaktı. Bu tür maçları oynamış birisi... Babel Arda'nın yerini dolduracaktır. Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum.

"CİDDİ BİR RAKİBİMİZ VAR"

Oturmuş iyi bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız, seyirci olmasa da dış sahada oynamanın dezavantajı var. İkinci maç yok. Zor da olsa bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Lig maçlarının telafisi vardı ama bu maçların yok. Galatasaray bu tür maçlara alışıktır ben de alışığım. Her şeyini veren bir takım istiyorum sahada. Hakikaten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ciddi bir rakibimiz var. Buradan çıkarsak ondan sonraki grup aşamalarından daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum. Bu maç bundan sonraki rakiplerin mücadelesi gibi...

"ÇOK MAÇ OYNAYACAĞIZ, HERKES HAZIR OLMALI"

Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman özellikle rakibin üzerine gitmede zorluk çekiyoruz. Hem son maçımızda hem bu maçımızda yok. Ancak Martin, sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen orada iyiydi. Ona da güveniyorum. Arda o kanatta yok ama futbolda bazı yoklara alışmak zorundasınız. Kazandıktan sonra her şey doğrudur, kaybettikten sonra ne yapsanız yanlıştır zaten. Hep beraber oynayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Bu sene Türkiye Ligi 40 maç olduğuna göre artı kupalar artı Avrupa Kupaları'nı da düşünürsek her oyuncuya ihtiyacımız var. Diğer oyuncuların yüksek performans göstermesi rekabeti de oluşturacaktır. Diğer arkadaşlarımız bu görevi yapmalıdır zaten.

"HAGİ UMARIM BABASINI GEÇER"

Hagi benimle beraber 4 yıl çalıştı ve olağanüstü işler başardı. Hakikaten çok büyük futbolcuydu. Çok da önemli işler yaptı. Oğlunun da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'yi geçmek kolay bir şey değildir. İyi bir futbolcu, iyi bir oyuncu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını da düşünüyorum. Daha iyi zamanlarının olacağını da düşünüyorum. Çünkü o yeteneği var.

Gerrard'da önemli bir futbolcuydu. Önemli bir kariyeri var. Çok da iyi bir şekilde başladı teknik adamlığa... Çok da iyi götürüyor. Kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolculuğu tartışılmaz. Çok önemli bir oyuncuydu hem Liverpool hem de İngiltere için. Teknik adam olarak da kariyeri her geçen gün daha da yükselecek gibi duruyor.



