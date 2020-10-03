Son dakika! Fatih Terim yönetime tepkili, gündeminde istifa yok!

Galatasaray, Rangers deplasmanından eli boş dönerken, en büyük hayal kırıklığı yaşayan isimlerin başında Fatih Terim geliyordu. Uçak yolculuğu boyunca hiç kimseyle konuşmayan tecrübeli teknik adam, Rangers maçını tekrar izledi ve çeşitli notlar aldı. Fatih hoca, özellikle yönetime geciken transferler nedeniyle çok tepkili. Oyuncu satışında geç kalınması sebebiyle, "Beceremediler deyince de alınıyorlar" ifadesini kullanan ve bir kez daha yönetimi karşısına alan Terim, takım içindeki bazı futbolculara da hak ettiğinden fazla şans tanıdığını düşünüyor.

Fatih Terim istifa mı edecek?

Fatih Terim'in istifa gibi bir gündemi ise yok. Tecrübeli çalıştırıcı, gerekirse eldeki mevcut kadroyu da şampiyonluğa ulaştırabileceği inancına sahip. Ancak Milli ara sonrasında olası bir üst üste puan kaybı yaşanması durumunda, yönetimle Fatih hoca arasındaki krizin nasıl bir derinliğe ulaşacağını tahmin etmek güç değil. Bu arada Terim'in dün sabahki antrenman sonrası antrenör ekibiyle birlikte saatler süren bir toplantı yaptığı ve bazı radikal kararlar aldığı öğrenildi.

O tepki Feghouli'ye!

Avrupa Ligi'ndeki Rangers yenilgisi sonrası, "Bazı oyuncular idare eder gibi oynadı" diyen Fatih hocanın hedefindeki isimlerden birinin Feghouli olduğu öğrenildi. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Cezayirli yıldızın, lig maçlarında da kızağa çekilme ihtimali var.



