Son dakika! Fatih Terim transferi açıkladı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye 2-1 mağlup olarak elenen Galatasaray 'da Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Sonuç olarak kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar. İlk takımın 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun ve baskı denedik. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. Konsantre eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynayıp gol de bulduk. Her maç bizim için hem bazı oyuncular için vereceğimiz zaman dilimi hem de yeni katılan arkadaşların takıma adaptesini sağlama. Zaman içerisinde Diagne konusunda kararımızı vereceğiz. Gitme niyetindeydi o da. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül'e kadar daha çok zaman var. Ayrılıklar, birleşmeler olacaktır. Onu da net söylüyorum.

Terim basın toplantısında ise şunları söyledi;

Hak ettiler, bizden daha iyilerdi. Ben de onları tebrik ettim, bunda yadsınacak bir şey yok. Normalinin böyle olması lazım. Hem orada hem de burada çok centilmence maçlar geçti. Dolayısıyla kendilerine başarılar diledik. Gelen oyuncularımızı, St. Johnstone maçının listesine yazacağım.

Yarın bir transferimiz açıklanabilir

Son 24 saate kadar iki oyuncu daha kullanma hakkımız var, onu da kullanacağız belki. Bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yapıp yapmadığını görüyoruz ama ne olursa olsun yazacağım. Hafta sonuna kadar hatta yarın da bir transferimiz olabilir. Bir isim belirtmek için söylemedim, tam tersine yeni bir yola çıktığımızı ve her günün bir transfere açık olduğunu söyledim. Aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik, aldık, daha da vereceğiz. O manada söyledim. Berkan Kutlu, beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir.

Ömer yuhalanmayı hak etmedi

St Johnstone, daha evvel seyretme imkanımız olmadığı bir takım. Kendi ligindeki maçlarını seyredeceğiz. Bazen bazı yollar vardır, sizi başka bir yere çıkarır. Rakibi incelemek için zamanımız var, her rakibe saygı duyuyoruz. Taraftar herhalde Ömer'e tepki gösterdi ama Ömer kötü bir şey yapmıyor. Onlar bizim oyuncularımız, tabii ki yanlarında olacağım. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. Ömer'in vurduğu gol olsaydı, tepki gösterilir miydi? Ömer, yuhalanmayı hak etmedi. Yanındayım.