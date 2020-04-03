SON DAKİKA! Fatih Terim paylaştı: O günü bekliyorum...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edilip eve geçer geçmez kolları sıvadı, işe başladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, takım kontrolüne kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Terim, tüm takımla yaptığı video konferansın fotoğrafını paylaştı, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın." notunu düştü.

Futbolcularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.