Galatasaray Teknik Direktörü, Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli futbol adamı, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı ise kiralık verdiklerini ifade etti.

Başkanların anlaştığını vurgulayan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Ben zaten Rizespor başkanı Tahir Kıran ile anlaşırız demiştim, sağ olsunlar başkanlar konuştular, anlaştılar. Biz Oğulcan için 3 genç verdik, onları vermemizin sebebi oynamalarını istememizdi. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray’dır, önceliğimiz vardır. Kiralık verdiğim Yunus ve Atalay, ikisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. İnşallah Rizespor’a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimizi kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek."







