Son dakika: Fatih Terim idman sonrası konuşacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar... Cezası nedeniyle Altay, Sivasspor ve Başakşehir maçlarında saha kenarında yer alamayan Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli hocası bugün 11.00’de yapılacak antrenmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunacak.

Gündemdeki konular hakkında konuşması beklenen Fatih Terim'in, Galatasaray-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Necati Ateş ve oyuncusu Berkan Kutlu'nun bahsettiği karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün, Sarı-Kırmızılı futbolculara olan hitap şekline de değinmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da takımın başında olamayacak. Başarılı çalıştırıcı, 28 Aralık'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Altaş Denizlispor maçıyla kulübeye geri dönecek.