SON DAKİKA! Fatih Terim için kader günü

Sezon başındaki cezası nedeniyle 3 maçta takımını yalnız bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir cezayla daha karşı karşıya... Göztepe yenilgisi sonrası verdiği röportajdaki, “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçe gösterilerek PFDK’ya sevk edilen Terim hakkındaki karar bugün verilecek. Talimatlar, üç ile yedi maç arası bir cezayı işaret ederken, tecrübeli hocanın önceki akşam ortaya koyduğu tepki, sosyal medyada rekor kırıyor.

Fatih Terim’in bu tweeti, 250 bin beğenilme sayısına yaklaştı.

Zorlu Center’daki Nihat Özdemir, Ali Koç ve Zekeriya Alp buluşmasına göndermede bulunan Terim, “Anlaşıldı, ikinci yarı çok ZORLU geçecek” diye yazarken, bu tweete gelen beğeni sayısı 250 bin seviyesine yaklaştı. Türkiye’deki en yüksek etkileşimli tweet ise Terim’in göreve gelirken yazdığı, “Nerede kalmıştık” mesajı olmuştu.