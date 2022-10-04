Son dakika! Fatih Terim için bomba iddia! İşte yeni adresi...

Son olarak Süper Lig 'de Galatasaray 'ı yöneten ve ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla çalışmalara başlamayan Fatih Terim için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İmparator için bu sefer İspanyol ekibi devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar...

LİSTE BAŞINDA TERİM VAR

Ajansspor'un Carrusel Deportivo'dan derlediği haberine göre: Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşünüyor. İspanyol ekibinin teknik direktör adayları listesinde Fatih Terim ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.





HULL CITY İDDİASI VARDI

Hull City için yeni teknik direktör adayları olarak Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İsmail Kartal'ın isimleri de öne sürülmüştü.

TERİM KATAR'A GİTTİ

2022 Dünya Kupası için Katar'a davet edilen Fatih Terim, ülkede bazı ziyaretlerde bulundu. Terim 21 Kasım 2022'de başlayacak olan turnuva öncesi statları ziyaret etti.





GALATASARAY YORUMU

Geçen sezon Galatasaray 'daki görevine son verilen sarı - kırmızılıların efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, memleketi Adana'nın İstanbul'da gerçekleştirilen Lezzet Festivali lansmanına katılmıştı.

Lansmanda, Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakkında yorum yapmıştı.

Terim; "Galatasaray'a biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum biraz zaman alır." ifadelerini kullanmıştı.





MISIR MİLLİ TAKIMINDAN TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde 69 yaşındaki deneyimli hoca için yeni bir iddia gündeme gelmişti. Mısır Milli Takımı'nın Fatih Terim'e talip olduğu öne çıkmıştı. Bilindiği üzere Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere bilet alamamıştı.

Mısır, bu mağlubiyetten sonra Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı. Mısır yeni hedefler için takımın başına tecrübeli hoca Fatih Terim'i getirmek istediği ifade edildi.



