Son dakika! Fatih Terim geri dönüyor! Burak Elmas ve Galatasaray resmen açıkladı
Galatasaray son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın takımın başında olacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adamla görüştüklerini sosyal medyadan açıklayan Burak Elmas, ''Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray 'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan son dakika Fatih Terim açıklaması geldi. Tarihimi seçimi kazanan ve Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Fatih Terim'in yarın görevine başlayacağını ifade etti, ''Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.'' dedi.
https://www.instagram.com/p/CQWLhSzt9Na/?utm_medium=copy_link
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı;
"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."
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Galatasaray açıkladı: Efsanemiz yarın Florya’da!
Burak Elmas'ın yaptığı açıklama sonrası Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından da Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Burak Elmas'ın attığı tweeeti alıntılayan Sarı Kırmızılı ekipte 'Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da!' notu düşüldü.