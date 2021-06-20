Galatasaray 'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan son dakika Fatih Terim açıklaması geldi. Tarihimi seçimi kazanan ve Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Fatih Terim'in yarın görevine başlayacağını ifade etti, ''Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.'' dedi.









Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı;

"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."









Galatasaray açıkladı: Efsanemiz yarın Florya’da!

Burak Elmas'ın yaptığı açıklama sonrası Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından da Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Burak Elmas'ın attığı tweeeti alıntılayan Sarı Kırmızılı ekipte 'Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da!' notu düşüldü.