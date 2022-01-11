Son dakika | Fatih Terim futbolcularla vedalaştı!

Galatasaray yönetiminin kısa süre önce yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşmak için Florya'ya giriş yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde onlarca taraftar Fatih Terim tezahüratları yaptı.

Saat 11.00'den beri Fatih Terim'in gelişini taraftarlar bekliyordu. Terim siyah bir minübüsle tesislere giriş yaptı.

Ayrıca Florya'nın giriş yapısında bir çok medya mensubu da bu tarihi anlara şahitlik ediyor

Fatih Terim tesislerde 24 dakika kaldı ve futbolcularla vedalaştı. Terim'e eşi Fulya Terim ve kızı da eşlik etti.

Terim ayrıca Florya çalışanlarıyla da vedalaştı ve kendisini bekleyen taraftara da el salladı.











