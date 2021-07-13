Olympiakos ile dün akşam oynayacağı maç için Atina'ya giden Galatasaray , havaalanında şok bir tavırla karşılaştı. Yunan yetkililer, istedikleri prosedürlere göre yapılan koronavirüs testlerini kabul etmedi, tüm takımın yeniden teste girmesini istedi. Rest çeken Sarı Kırmızılılar, İstanbul'a geri döndü. Yaşanan skandal olay sonrası TSİ 23.30'da İstanbul'a inen Galatarasaray'da teknik patron Fatih Terim, havaalanında yaşanan olaylar ile ilgili konuştu.

Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu vurgulayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

'24 saat önce hepimiz test olduk'

''Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. 24 saat önce hepimiz test olduk, yani dün sabah. Hepimiz tüm testlerin belgeleriyle birlikte gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. 2 gündür bunu uygulamaya başladıklarını söylediler.''









'Dışarı çıktılar ülkeye giriş damgalarıyla'

''Selçuk Hoca, Necati Hoca, malzemeciler, dışarı çıktılar ülkeye giriş damgalarıyla. Biz de dedik ki çıkan var, turistlerden bu teste girmeden giden var. "Herkes test olacak" dediler. İçeri girmesine izin verdiğiniz insanlar geri geldiler.''

'O davranış hiç de dostça değil'

''Bundan sonra bizim yapacağımız tek bir şey vardı, geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. O davranış hiç de dostça değil.''

'İnsan kendini tabii çok güçlü hissediyor'

''Dönme kararımızı aldığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, THY genel müdürümüz, büyükelçimiz, başkonsolosumuz ilgilendi. Dışişleri Bakanımız birkaç kez aradı, Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnsan kendini tabii çok güçlü hissediyor onların sesini duyunca.

'Önce su yoktu da sonra verdiler'

''Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda deport edeceklerini söylediler. Biz pasaportlarımızı ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. 4 saat de bir zaman geçti. Mecburen orada kaldık. Önce su yoktu da sonra verdiler.''

'Galatasaray'a yapılan bir şey olarak görmüyorum'

''Ben bunu Galatasaray'a yapılan bir şey olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığı çok açık. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Zaten 1 maç daha oynayıp gidecektik. O maçı burada telafi ederiz.''

'Kimse bize bu tavırla davranamaz'

''Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz, bundan sonra da gideceğiz. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi koruyan kollayan herkes teşekkür ederim."





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Ne olmuştu?

Sarı Kırmızılı kulüp bir açıklama yaparak, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediğini belirtti.

İki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen Yunan yetkililerin son 72 saat içinde yapılan testleri kabul etmeyerek yeni test istemesi üzerine başlayan süreçte, pasaport kontrolünden geçen sarı-kırmızılı oyuncular da takım otobüsünden indirildi.

Yaşanan problemin çözümü için yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekip daha sonra İstanbul’a dönüş kararı aldı.

İnternet sitesinden bir açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü, bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak Yunan makamlarından özür beklediklerini deklare etti.

Spor Bakanı Kasapoğlu kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin tutumuna tepki gösteren bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu mesajında, "Bugün Galatasaray Futbol Takımı’mızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" ifadelerine yer verdi.

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de havalimanına giderek sarı-kırmızılı takımın yanında oldu.

Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladığı mesajda Yunan yetkililerin yaptığı saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve bu durumu not ettiklerini aktardı.

TFF’den tepki

Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan gelişmelerin ardından bir mesaj paylaştı.

Federasyonun mesajında "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina’ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü’müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.

Galatasaray kafilesi 22.30’da İstanbul’a dönüş yolculuğuna başladı.