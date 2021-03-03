Son dakika | Fatih Terim Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı! Terim yardımcılarıyla beraber protokol tribününe dönerek yöneticilerle sözlü şekilde tartıştı. Fatih Terim ve yardımcıları hakem Halil Umut Meler'in yanına gittiler ve bir süre konuştular.

Terim ayrıca maç sonu Hikmet Karaman ile de kısa süre maçı tartıştı.











