Son dakika | Fatih Terim Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı
Son dakika Galatasaray haberi... Ankaragücü - Galatasaray mücadelesinin ikinci yarısı özellikle Mostafa Mohamed'in direkt kırmızı kartla oyundan atıldığı dakikadan sonra gergin geçti. Fatih Terim, bir pozisyonun ardından protokol tribünündeki Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı! Terim yardımcılarıyla beraber protokol tribününe dönerek yöneticilerle sözlü şekilde tartıştı. Fatih Terim ve yardımcıları hakem Halil Umut Meler'in yanına gittiler ve bir süre konuştular.
Terim ayrıca maç sonu Hikmet Karaman ile de kısa süre maçı tartıştı.