Son dakika haberi... Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılırken tecrübeli oyuncunun sezonluk 4 milyon TL alacağı belirtildi.

'Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim'

Resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım." diye konuştu.

Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini dile getiren file bekçisi, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

Oyuncunun imza töreninde bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti." diye konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

22 Aralık 1986 tarihinde Fransa Phalsbourg'da doğan kaleci Fatih Öztürk, Yurtkur'da başladığı kariyerine Eyüpspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa'da devam etti.

1.91 metre boyunda olan file bekçisi, Akhisarspor'da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonu olan kadronun önemli parçalarındandı. Akhisarspor'da bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası kazanan Fatih Öztürk, 2019-2020 sezonunun başında Akhisar'dan Kasımpaşa'ya transfer olarak sezonu burada tamamladı.