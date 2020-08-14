Galatasaray, sakatlığından dolayı bir süre kadroda yer alamayacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışı sürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kaleci Fatih Öztürk ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk, yeni sezonda Galatasaray'ın kalecisi olacak. 33 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Deneyimli kaleci, kariyerinde Eyipspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor'da oynadı. Fatih Öztürk, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi müsabakada görev aldı. Fatih ayrıca Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı.

İHA



