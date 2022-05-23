Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'un A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılmamasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım 'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa, çeşitli odakların temsilcisidir!"

Fatih Karagümrük'ün paylaşımı şu şekilde:



