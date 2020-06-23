Son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Karagümrük SK'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Futbol Kamuoyu, görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.





Göreve geldikten sonra Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta mağlup olan Ömer Erdoğan, sonrasında ise onun yönetimindeki Karagümrük son 11 karşılaşmasında mağlubiyet almamıştı.



