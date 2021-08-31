Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, flaş bir ismin transferinde yine gündeme geldi. Yaz transfer döneminde Mehdi Benatia, Ahmed Musa gibi yıldızları kadrosuna katan Karagümrük'e son olarak Fiorentina forması giyen Fransız yıldız Franck Ribery önerildi.

Gianluigi Longari'nin haberine göre Ribery, Karagümrük'e önerilse de anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Çünkü Fatih Karagümrük'ün bu transferi gerçekleştirmek adına öncelikle oyuncu satması zorunluluğu ifade edilmekte.

Fransa dışına ilk olarak 2005'te Galatasaray 'a transfer olarak çıkan Franck Ribery, Karagümrük transferi gerçekleşirse 16 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezon sonrası Marsilya'ya transfer olan Ribery, sonrasında Bayern Münih forması altında Avrupa futboluna damga vurmuş ve 38 yaşındaki yıldız, son iki sezonu da İtalyan ekibi Fiorentina'da geçirmişti.