MENÜ

Son dakika! Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki stoperi Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki stoperi Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.


İlgili Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İngiltere’de yeni Samuel’ler arıyor!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...