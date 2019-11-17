Son dakika: Faruk Süren’e ‘aday ol’ baskısı

Galatasaray’da erken seçim olup olmayacağını belirleyecek olan duruşmanın 21 Şubat 2020’ye ertelenmesi sonrası, Sarı-Kırmızılı kulüpte kulis çalışmaları başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kulübü en kısa zamanda seçime götürmesini isteyen muhalif grup, çatı aday çıkarmak için en güçlü isimlerle görüşüyor. Bu isimler arasında ön plana çıkan ilk kişi Faruk Süren... Galatasaray’a UEFA Kupası’nı getiren efsane dönemin başkanı olan Süren’in adaylığını açıklaması için, yine eski başkanlardan Duygun Yarsuvat ve camianın ileri gelenleri yoğun baskı kuruyor.

Eğer camia destek verirse...

Süren ise şimdilik aday olmak yerine, dışarıdan yeni yönetimi desteklemeyi tercih edeceğini belirtiyor. Buna karşın son kararını açıklamış değil. Camiadan yoğun şekilde isminin dile getirilmesi ve desteklenmesi halinde, Süren’in adaylığını duyurabileceği ifade ediliyor. Faruk Süren’in ilk etapta çekimser kalması nedeniyle gündeme gelen bir başka önemli isim daha var.

Mustafa Cengiz pes etmiyor

Cengiz ve ekibinin şu dönemde seçim kararı almak gibi bir niyeti kesinlikle yok. Eğer 21 Şubat’taki duruşmadan erken seçim zorunluluğu çıkarsa, Mustafa Cengiz bir kez daha adaylığını koymayı düşünüyor. Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, muhalefet tepkisine rağmen mali tablolarda yaşattığı pozitif gelişmelerle birlikte yeniden seçimi kazanabileceği düşüncesine sahip.

Bir sonraki isim Ali Dürüst

Galatasaray’da daha önce önemli görevlerde bulunan Ali Dürüst, muhalefetin başkan adayları arasında bulunuyor. Bugüne kadar defalarca ismi Galatasaray’da başkanlık makamıyla anılan, ancak her defasında talepleri geri çeviren Dürüst’ün, yine net bir cevap vermediği ve erken seçim sürecinin resmileşmesini beklediği öğrenildi.