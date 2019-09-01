Son dakika | Falcao'nun geliş saati değişti...

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini KAP'a bildirdiği Falcao'nun geliş saati değişti.

01 Eylül 2019, Pazar 16:09
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Son dakika | Falcao'nun geliş saati değişti...

Galatasaray'da Radamel Falcao hareketliliği sürüyor. Transfer görüşmeleri KAP'a bildirilen Kolombiyalı golcünün geliş saati değişti.

Galatasaray Kulübü daha önce yaptığı açıklamada Falcao'yu taşıyan uçağın saat 16:00'da iniş yapacağını duyurmuştu.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Kolombiyalı golcünün uçağı rötar yaptı. Falcao'nun uçağının 3.5 saat rötarla 19:30'da genel havacılık terminaline ineceği öğrenildi.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar saatler öncesinden Yeşilköy'de bulunan genel havacılık terminaline akın etmeye başladı.

Murat Akbaş - Fanatik ÖZEL

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