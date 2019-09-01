Galatasaray'da Radamel Falcao hareketliliği sürüyor. Transfer görüşmeleri KAP'a bildirilen Kolombiyalı golcünün geliş saati değişti.
Galatasaray Kulübü daha önce yaptığı açıklamada Falcao'yu taşıyan uçağın saat 16:00'da iniş yapacağını duyurmuştu.
Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Kolombiyalı golcünün uçağı rötar yaptı. Falcao'nun uçağının 3.5 saat rötarla 19:30'da genel havacılık terminaline ineceği öğrenildi.
Bu arada Galatasaraylı taraftarlar saatler öncesinden Yeşilköy'de bulunan genel havacılık terminaline akın etmeye başladı.
Murat Akbaş - Fanatik ÖZEL