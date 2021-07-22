Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye konuk olan Galatasaray , sahadan büyük bir hüsranla ayrıldı. Philips Stadı'nda oynanan maçı 5-1 geride tamamlayan Galatasaray, tur şansını mucizelere bıraktı. Sarı Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, 90 dakikanın ardından Philips Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır'

Turdan ümidi kestiğini açıkça dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle tur atladı. En azından tura bizden çok yakınlar. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gereken şeyleri yapacağız" diye konuştu.









'Falcao, Mohamed hazır değil'

Fatih Terim, ilk 11’de Radamel Falcao ile Mostafa’e yer vermemesi ve maça 3’lü savunma dizilişiyle başlaması hakkında bir soruya ise şu cevabı verdi:

''Rakibi iyi analiz ettiğimizde, elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mohamed hazır değil. Dolayısıyla sonradan kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Oyun planımız öyleydi. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz geriye düşeceksiniz.''







