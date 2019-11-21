Son dakika Falcao ne zaman dönecek? Ahmet Bulut açıkladı

Menajer Ahmet Bulut'tan son dakika Radamel Falcao açıklaması geldi. Bulut, Kolombiyalı golcünün yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu.

21 Kasım 2019, Perşembe 14:17 Son Güncelleme:
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Son dakika Falcao ne zaman dönecek? Ahmet Bulut açıkladı

Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklamada Ahmet Bulut'tan geldi.

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.

Ahmet Bulut'un yaptığı Falcao açıklaması...

Falcao 2-3 haftaya tekrar sahalara döner diye düşünüyorum. Burada çok mutlu. Geri dönmek için günde 6-7 saat çalışıyor. Buraya para için gelmedi. Parayı seçseydi Çin'e veya ABD'ye giderdi.

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