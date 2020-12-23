Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün imzaladığı bir sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Falcao'nun transfer durumundan, hakemlere, Fatih Terim'den yapacakları transfere kadar birçok konuda konuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

Biz Galatasaray olarak şeffafız. Açık, şeffaf davranalım. 6 milyon TL sadece kola veriliyor, 2020-2021 sezonu için. Minimum 4 milyon TL eşya parası için anlaştık. Bir tanesi açıkladı mı? Diğer sponsorlarımızın ne kadar verdiğini açıklıyoruz. Mahremiyetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biz şeffafız. Diğer kulüplerde bunu örnek alsın.

FALCAO KALACAK MI?

Bazen 1 kişiyi alıyorsunuz, müthiş oynuyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Falcao haysiyetli bir futbolcu. Kendine çok dikkat ediyor. Ben onun her anlamda Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gereğini yapacaktır. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir.

Bankalar Birliği ile görüşmelere devam ediyoruz. Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı.

Göreve başladığımdan bu yana devamlı olarak hocamızla yönetim arasında problem varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu konuyu hocamla da konuştuk. Bunu yapmayın, ben üzülüyorum. Medyumluk yapmayın. Hocamızla aramızda hiçbir sorun yok.

"HAKEMLER HATA YAPMIYOR, FORMSUZLAR"

Futbol ne kadar güzelleşirse bizim açıdan o kadar güzel olur. Futbolda bir sürü emsal var, "hakem öldürenler" gibi. Tüm Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirinin art niyetli bir biçimde hata yaptığına inanmıyorum. Sadece biraz formsuz olduğunu düşünüyorum. Bize haksız verilmiş penaltıdan taraftarlarımız mutlu olmaz. Lehine yapılanı unutursun, kötülüğü unutmazsın. Yapı bu. Sadece bizim için değil. Biz ezeli rakiplerimizle görüşüyoruz. Ama hakemlerle ilgili konuşmadık.

"TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR"

Hocamızın yaptığı onların yanında çok daha az. Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör! Kimse alınmasın. Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum.

Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerekir. Açıklamaların değeri de aynı. Bir şeyi çok açıklarsanız bunu öldürürsünüz, marjinal değer düşer.

Bankalardan 5 yılı 10 yıla çıkaralım istedik. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı buna 'Hayır' der? Bunu eleştiriyorlar. Sizin üstünüzde kalacak diyorlar. İnşallah kalır. Hesabımızda 83 milyon TL var, kullanamıyoruz.

Taraftar haklı olarak futbolcu ister. Kulübün borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelecek yönetimlere alan vermeliyiz.

Riva'yı ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Üstüne inşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray Adası'nı istediler. Bizi burada tutan tek şey; taraftarın manevi desteği. Galatasaray'ı hizmet etmekten başka ajandamız yok.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'da transfer olacaktır. Falcao'yu transfer ettik. 60 bin kişi karşıladı. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek ve kulübün geleceğini sağlam temellere atmak istiyoruz. Biz şu anda UEFA ile çok kritik bir noktayız, Futbolcu satmadan ya da futbolcularımızın maliyetini düşürmeden bizim transfer yapma şansımız yok. Çok iyi bir komitemiz var, hocamız da karışmayacağım dedi ama karışacaksınız dedim, hocamız da şu an katkı sağlıyor.