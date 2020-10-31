Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Servislerde yatan toplam 243 hasta olduğunu belirten Koca, "Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Koca, "Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim." dedi.







