SON DAKİKA! Fahrettin Koca: Hayatı yeniden planlıyoruz

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye normalleşme takviminin onuncu gününde... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’de toplandı. Saat 17.00’de biten toplantı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Alınan tedbirlerin toplum tarafından kabul gördüğünü dile getiren Koca, "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi." dedi ve ekledi:

"Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz."









''Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.''

"Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır."

"Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum."