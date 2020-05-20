SON DAKİKA! Fahrettin Koca: Hayatı yeniden planlıyoruz
Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Evlerimizin bu savaşı risk almadan kazandığımız yerler olarak belirten Bakan Koca, "Covid 19 pandemisiyle 9 haftadır mücadelesi içerisindeyiz. Aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Corona virüse karşı mücadelemiz yakın dönemlerdeki en büyük seferberliğimizdir. Bu sürecin mottosu şuydu; hayat evlere sığar. Sağlık güvenliği içinde bulunduğumuz dönemin en önemli tarafıdır. Sağlık güvenliği hayatımızın yeni ve temel kavramlarından biri olacaktır" dedi. Mücadelenin ne kadar süreceğini bilmediklerini belirten Koca, ''Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz." diye konuştu.
Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye normalleşme takviminin onuncu gününde... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’de toplandı. Saat 17.00’de biten toplantı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Alınan tedbirlerin toplum tarafından kabul gördüğünü dile getiren Koca, "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi." dedi ve ekledi:
"Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz."
''Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.''
"Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır."
"Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum."