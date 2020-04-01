Son dakika haberi... Coronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantı sona erdi. Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Tüm dünya bir mücadele veriyor

Karşımızda zayıf noktaları tehdit eden bir düşman var, insanlık buna ilk kez tanık oluyor. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Dünya, corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Dünya artık eskisi gibi değil. İzlediğiniz haberler eskisi gibi değil. Tüm dünya bir mücadele veriyor. Dünya şu an ne başarı gösterdiyse bunu izolasyona borçludur. Hastalığın ülkemize girmesini bu yolla önlemiştik.

﻿﻿﻿﻿Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et

Temas-mesafe-izolasyon. Bu üç kelime hayati önem taşıyor. Temas içerisinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et temel kuralı uygulanmazsa tehdit bizi etkiler.

Virüsün tüm gücü yayılma fırsatıdır

Yakınlarınızı, çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Şunu söylerseniz kimse size itiraz edemeyecektir: Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz, risk kısıtlıyor.Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bir an önce savaştan galip çıkmak. Virüsün tüm gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Hayatınızı koruyarak, kendinizi izole ederek yapacaksınız bunu. Başaramazsak kayıplar artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareket ne kadar azalırsa o kadar hızlı gelip geliriz.

63 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti; 2 bin 148 kişiye daha tanı kondu.

Virüs, görmediğimiz bir hızda ilerliyor

1 kişinin virüsü bulaştırdığı vaka sayısı en az 30. Bizim, herkesin, şu dönemde kendisini şüpheli gibi görüp özellikle evinde izole etmesini önemsiyoruz. Virüsü ilk yayan kişi hastaneye bile yatmadı hayatında ama bulaştırdığı 3 kişi hayatını kaybetti. Virüs, görmediğimiz bir hızda ilerliyor. Ortalama 2.6-2.7 kişiye bulaştırıyor diye düşünüyorduk ama çok kolay bulaştığını, izolasyonun ve hareketsizliğin, sosyal mesafenin son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.





Hedefimiz saha taraması yapmak﻿﻿

Virüsün yayılmadığı ülke kalmadı, tüm dünyaya 3 ayda bulaştı. Yayılma hızının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bu da. Günlük test sayımız 15000'i buldu. 75 merkezimiz var, birkaç gün içerisinde 89'a çıkılacak. Elimizde 1 milyon kit var. Kit sorunundan öte bunun çalışacağı ortamın olması önemli. Merkez sayımızı artırıp bunu çalışabilecek tüm merkezlere izin veriyoruz. Haftaya 25 bine, 10 gün içerisinde 30 bin teste yükseleceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz saha taraması yapmak, bu yüzden günlük pozitif vaka sayısı artacaktır. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak.

En çok vaka İstanbul'da

En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853, Ankara 712, 584 Konya, 414 vaka ile Kocaeli. 39 ilimizde can kaybı var; 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız var. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı; 117 İstanbul, İzmir 18, Kocaeli 8, Ankara 7. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü, kronik hastalıklarda da %75 olarak buna eşit seyrediyor. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

601 sağlık çalışanımız Koronavirüse yakalandı

Bu sayıyı vermek içimden gelmiyor ama 601 sağlık çalışanımız Koronavirüse yakalandı. Bizler de onları korumak için her türlü tedbiri almaya devam ediyor olacağız. Özel hastanelerin koronavirüs vakalarında, vatandaşlardan para istememesi konusunda hazırlık yapıyoruz, 4-5 güne hazır olacak. Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biliyoruz ve bu kararlar belli. Bazı şehirler özelinde, giriş çıkışların kontrolü istenmişti, bu tüm Türkiye'de uygulanıyor.

Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.







