Spor Toto 1. Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve 51 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, hız kesmeden yeni hocasını buldu.

Eflatun Sarılı takımın Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulaksız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üzülmez ile 10 Mayıs Salı günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Futbolu bırakmasının ardından ilk olarak Mustafa Denizli'nin yanında Çaykur Rizespor 'da yardımcılık yapan Üzülmez, 2015 yılında Elazığspor'da ise 1 numara oldu. Elazığ sonrası Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor'da çalışan Üzülmez, 2019'da bir kez daha Başkent ekibine döndü ve Gençlerbirliği ile anlaştı. Burada 10 maç sonra takımdan ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, Ağustos 2020'den beri boştaydı.







