İstanbul'un köklü ekiplerinden Eyüpspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Sahasında Kastamonuspor ile 0-0'lık skorla berabere kalan Eflatun-Sarılı ekip 79 puana ulaştı ve en yakın rakibine 17 puan fark attı.

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