1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, uzun yıllardır Galatasaray forması giyen fakat yeni transferlerle birlikte Sarı-Kırmızılılarda gözden çıkarılan Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu, Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Eyüpspor ise şu ifadelere yer verdi: "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Ömer Bayram Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı renklerine bağladı."

Galatasaray dönemi

2018 yılında Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram, Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçta görev yaptı ve 2 gol-23 asist katkısı sağladı.



