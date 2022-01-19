İstanbul'un Eflatun-Sarılı ekibi Eyüpspor transferde gaza bastı... TFF 1. Lig'de hedefi şampiyonluk olan Eyüpspor, Belçika'nın Sint-Truidense takımında forma giyen Jonathan Buatu'yu kiraladı. 1993 doğumlu Angolalı futbolcu, stoper ve ön libero pozisyonlarında oynuyor.

Eflatun-Sarılı ekipten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor’umuz, Belçika'nın Sint-Truidense takımından Jonathan Buatu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Stoperde görev yapan Jonathan Buatu’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."