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Son Dakika | Eyüpspor, Jonathan Buatu'yu transfer etti

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Belçika'nın Sint-Truidense takımında forma giyen Jonathan Buatu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Eyüpspor, Jonathan Buatu'yu transfer etti

İstanbul'un Eflatun-Sarılı ekibi Eyüpspor transferde gaza bastı... TFF 1. Lig'de hedefi şampiyonluk olan Eyüpspor, Belçika'nın Sint-Truidense takımında forma giyen Jonathan Buatu'yu kiraladı. 1993 doğumlu Angolalı futbolcu, stoper ve ön libero pozisyonlarında oynuyor. 

Eflatun-Sarılı ekipten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor’umuz, Belçika'nın Sint-Truidense takımından Jonathan Buatu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. 

Stoperde görev yapan Jonathan Buatu’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."

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