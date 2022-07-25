Eyüpspor bombardımanı dur durak bilmiyor... Eflatun-Sarılılar, şimdi de Emre Çolak’ı bitirdi. Geçtiğimiz günlerde Babel’i renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, dün de Başakşehir’den ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla el sıkıştı. 20 Mayıs 1991 doğumlu Emre Çolak, Galatasaray altyapısında futbola başlarken, Sarı-Kırmızılı takımın A takımına kadar yükseldi. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken on numara, Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Medipol Başakşehir formaları giydi.