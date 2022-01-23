SON DAKİKA! Eyüpspor - Bursaspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki Eyüpspor - Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele yoğun kar yağışıyla geçilirken 16. dakikada zeminin büyük bir bölümünün karla kaplanması ve görüş alanının azalması nedeniyle hakem Direnç Tonusluoğlu karşılaşmayı durdurulmuştu. Hakemler ve futbolcular soyunma odasına girmişti. Burada hakem ve teknik adamlarla yapılan toplantı sonrasında maç ertelendi. Eyüpspor - Bursaspor maçı 24 Ocak Pazartesi (yarın) saat 19:00'da kaldığı yerden devam edecek.

Eyüpyspor, maçın 2. dakikasında Pa Dibba'nın attığı golle Bursaspor maçını 1-0 önde götürüyordu.