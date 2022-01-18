TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, daha önce Galatasaray 'ın da gündemine gelen 29 yaşındaki ön libero Giannelli Imbula ile 6 ay + 1 yıl opsiyonlu anlaştı. Portekiz'de Portimonense forması giyen oyuncu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip takıma katılacak.

Imbula, 2015 yazında 20 milyon euro bedelle Porto'ya, 6 ay sonra 24.5 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

Imbula'nın daha önce forma giydiği takımlar;

Marsilya

Porto

Toulouse

Stoke

R. Vallecano

Lecce

Sochi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile de anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Imbula, eflatun sarılıların 4. ara transferi oldu.

Kaynak: Hürriyet