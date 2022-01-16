İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada Haziran 2021'den bu yana takımın başında bulunan Rafa Benitez ile yolların ayrıldığı belirtilirken, Benitez yerine gelecek teknik direktörün ilerleyen zamanlarda duyurulacağı aktarıldı.

Everton'ın başında 22 maça çıkan Benitez maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu. İngiliz ekip Premier Lig'de 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Taraftar tepkiliydi

Premier Lig'de son 13 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Everton'da taraftarlar, İspanyol teknik adama kötü gidişat nedeniyle tepkililerdi. İddialara göre ayrılık kararı öncesi Everton yönetimi, Rafa Benitez'i acil bir toplantıya çağırmıştı.



