SON DAKİKA | EuroLeague'de yeni sezonun takvimi açıklandı

THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. 2. hafta ise Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

24 Haziran 2020, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | EuroLeague'de yeni sezonun takvimi açıklandı

THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.


Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda normal sezon 9 Nisan 2021 tarihinde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçıyla bitecek ve ardından play-off'lara geçilecek. Sezon boyunca EuroLeague'de toplam 7 çift maç haftası olacak. 



1 Ekim Perşembe

Anadolu Efes - Zenit

Olympiakos - Zalgiris

Maccabi Fox - Alba Berlin

Barcelona - CSKA Moskova

Valencia - Asvel Villeurbanne

2 Ekim Cuma

Khimki Moskova - Panathinaikos

Fenerbahçe - Crvena Belgrad

Bayern Münih - Armani Milan

Baskonia - Real Madrid

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