SON DAKİKA | EuroLeague'de yeni sezonun takvimi açıklandı
THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. 2. hafta ise Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda normal sezon 9 Nisan 2021 tarihinde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçıyla bitecek ve ardından play-off'lara geçilecek. Sezon boyunca EuroLeague'de toplam 7 çift maç haftası olacak.
https://twitter.com/FBBasketbol/status/1275741655522476032
1 Ekim Perşembe
Anadolu Efes - Zenit
Olympiakos - Zalgiris
Maccabi Fox - Alba Berlin
Barcelona - CSKA Moskova
Valencia - Asvel Villeurbanne
2 Ekim Cuma
Khimki Moskova - Panathinaikos
Fenerbahçe - Crvena Belgrad
Bayern Münih - Armani Milan
Baskonia - Real Madrid