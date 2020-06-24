THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.





Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda normal sezon 9 Nisan 2021 tarihinde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçıyla bitecek ve ardından play-off'lara geçilecek. Sezon boyunca EuroLeague'de toplam 7 çift maç haftası olacak.









1 Ekim Perşembe

Anadolu Efes - Zenit

Olympiakos - Zalgiris

Maccabi Fox - Alba Berlin

Barcelona - CSKA Moskova

Valencia - Asvel Villeurbanne

2 Ekim Cuma

Khimki Moskova - Panathinaikos

Fenerbahçe - Crvena Belgrad

Bayern Münih - Armani Milan

Baskonia - Real Madrid