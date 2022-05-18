Turkish Airlines EuroLeague'de 2022 Final Four'u öncesi normal sezon ödülleri sahiplerini buldu. EuroLeague'de geride kalan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'dan Nikola Mirotic oldu.

Taraftarlar, medya, koçlar ve takım kaptanları tarafından yapılan oylamanın sonucunda MVP ödülünün sahibi olan Nikola Mirotic, 19.4 ile verimlilik puanı sıralamasında sezonu ilk sırada bitirirken sayı krallığında da 16.6 ortalama ile ikinci sırada yer almıştı.

Nikola Mirotic, 65-45-85 şut yüzdelerini geride bırakan EuroLeague tarihindeki ikinci oyuncu oldu. İki sayılık atışlarda %65.6, üç sayılık atışlarda %45.5 ve serbest atışlarda %87.5 isabet oranları yakaladı.

Ekim ve ve Aralık aylarının da MVP'si seçilen Nikola Mirotic, sezon içinde 3 kez de haftanın MVP'si olmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten Vasilije Micic'in aldığı ödül, bu sezon Nikola Mirotic'e giderken oylamada Monaco'dan Mike James ikinci, Olympiacos'tan Sasha Vezenkov üçüncü sırayı aldı.