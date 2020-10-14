SON DAKİKA | EuroLeague'de ASVEL-Kızılyıldız maçı iptal edildi

THY EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak ASVEL - Kızılyıldız maçı koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | EuroLeague'de ASVEL-Kızılyıldız maçı iptal edildi

ASVEL ile Kızılyıldız arasında 15 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Turkish Airlines EuroLeague Normal Sezon 4. hafta maçı Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi. Koronavirüs vakaları nedeniyle sekiz oyuncu çıkaramayan Fransız ekibin Panathinaikos maçı da iptal edilmişti.

Kızılyıldız açıkladı

Kızılyıldız, ASVEL maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı ve ''Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyehate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemlidir. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz, kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.


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