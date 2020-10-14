Rusya’nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi’nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı. THY Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, Zenit’in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, Zenit St. Petersburg'u 13 Ekim'de oynaması gereken 3. haftadaki Baskonia ve 15 Ekim'de oynaması gereken 4. haftadaki Valencia maçlarında 20-0 hükmen mağlup ilan etmiştir. Disiplin Komitesi, bu kararını koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2020-21 EuroLeague Basketbol Özel Kuralları çerçevesinde vermiştir. Zenit St. Petersburg, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için esame listesine 8 oyuncu yazamayacağını deklare etmiştir."

LİG MAÇLARI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit’in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.

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