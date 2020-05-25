SON DAKİKA! EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

Corona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir ara verilen basketbolda flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basketbolunun dinamiklerinden olan EuroLeague ile EuroCup'ın geleceği belli oldu. Ülkemizi temsil eden kulüplerin de yer aldığı iki organizasyon bugün gerçekleştirilen toplantı ile iptal edildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edileceği öğrenildi.





Resmen açıklandı

Gelen son dakika haberine göre, lig yönetimi kulüpler ile görüş birliği sağlayarak bu sezonun iptal edilmesine karar verdi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu da toplantının başında ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti. Resmi karar da EuroLeague'in Twitter hesabı üzerinden yapıldı ve THY EuroLeague ile 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptal edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca Basketball Adidas Next Generation Turnuvası'nın ve EuroLeague Akademinin de bu sezon iptal edildiği de kamuoyu ile paylaşıldı.









Oyuncular ve ELPA (Euroleague Oyuncular Birliği) sezonun oynanmasına sıcak bakmıyordu.





TBF de ligleri iptal etme kararı vermişti

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen basketbol liglerine ilişkin karar vermek adına 11 Mayıs tarihinde toplanan Türkiye Basketbol Federasyonu, liglerde yarıda kalan sezonun iptal edildiğini açıklamış ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıkladığı karara göre 2019-20 şampiyon belirlenmeden tescil edilerek sezonu oynanmamış sayılmıştı.

Anadolu Efes şampiyonluğa gidiyordu

THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğa göz kırpıyordu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğe gelmesinin ardından atağa geçen ve bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Efes, ligde de lider durumda bulunuyordu. Bu sezon 28 maçın 24'ünü kazanan ve sadece 4 mağlubiyeti olan Mavi Beyazlılar play-off'u garantilemişti.

Bu sezon EuroLeague'de Efes'in ardından Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi de play-off'u garantileyen diğer takımlar olmuştu.

Fenerbahçe Beko hayal kırıklığı yarattı

Son 5 sezondur Final Four'a kalan ve bir kez de kupayı Türkiye'ye getiren Fenerbahçe Beko'da ise bu sezon işler yolunda gitmedi. Kadro değişikliği ve eski oyuncularından gerekli verimi alamayan Sarı Lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic'in de geleceği zaman zaman tartışma konusu oluyordu. Her sezon ilk 4 içerisinde olmayı alışkanlık haline getiren ekip bu sezon play-off'a kalma mücadelesi veriyordu. Son dönemde yaptığı çıkış ile toparlanma evresine geçen Fenerbahçe 28 maçta bu sezon 13 galibiyet ve 15 yenilgi ile 8. sırada yer alıyordu.









TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti

EuroCup'ta ise temsilcilerimizden TOFAŞ çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Diğer temsilcilerimiz Darüşşafaka ile Galatasaray ise gruplarında ilk iki sıraya giremediklerinden dolayı isimlerini bir üst tura yazdıramamış ve turnuvaya veda etmişlerdi.

Bu sezon EuroLeague'de mücadele eden takımlarımız:

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

Bu sezon EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız:

TOFAŞ

Galatasaray Doğa Sigorta

Darüşşafaka Tekfen





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