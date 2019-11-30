Son dakika haberi: EURO 2020 finallerindeki rakiplerimiz belli oldu. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki ROMEXPO Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu’nda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıktı.

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacak.

Bükreş'te çekilen kuralar sonucunda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-Off D Galibi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Galibi

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-Off B Galibi

F Grubu: Fransa, Portekiz, Almanya, Play-Off A Galibi

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Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra beşinci kez mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre’nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008’de yarı final oynayarak yakalamıştı.

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran’da İtalya’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak finaller, İngiltere’nin Başkent’i Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı’nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.

Son 4 bilet Mart’ta belli olacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) yenilikler, Uluslar Ligi’nin de önemini artırmıştı. EURO 2020 Play-Offları’nda son 4 biletin sahibi, Uluslar Ligi’ndeki A, B, C ve D gruplarında 4’er takımın tek maç üzerinden yarı final ve final oynamasıyla belli olacak.

Yarı finaller 26 Mart 2020’de, finaller de 31 Mart 2020’da yapılacak. Seribaşı takımların ev sahibi avantajıyla çıkacağı yarı finallerde A ve C gruplarında 2. yarı finali (YF2), B ve D gruplarında ise 1. yarı finali (YF1) kazananlar grup finali maçında ev sahibi olacak. Bunun sonucunda da 4 takım, adını yaz ayında gerçekleşecek turnuvaya yazdırmayı başaracak.



