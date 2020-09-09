Son dakika transfer haberi...Galatasaray kulübü, Stoke City takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak 675 bin euro ödeyeceği belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu 2020-21 sezonu için 1.2 milyon Euro maaş alacağı açıklandı. Galatasaray satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon Euro olarak belirtildi

Galatasaray'da Etebo'nun 13 numaralı formayı giyeceği açıklandı











