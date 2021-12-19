Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü olarak görüştüğü Bruno Pinheiro ile ilgili Estoril'den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın kulüpte kalacağı duyuruldu.

Estoril'in yaptığı resmi açıklama!

“Geçtiğimiz hafta boyunca, başka bir kulübün Bruno Pinheiro’ya ilgi duyduğu yönündeki haberleri gördük. Kulübümüzün profesyonellerinin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Pinheiro, kulübümüzle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan harika bir teknik adam. Taraftarımız ve şehrimiz için harika bir sezon geçirmeye odaklanmış ve motive olmuş durumdayız. Artık sıradaki maça hazırlanma zamanı.”



