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Son dakika: Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor! 10 futbolcu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Eskişehirspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

29 Mart 2021, Pazartesi 20:37 Son Güncelleme:
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Son dakika: Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor! 10 futbolcu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan duyuruda 4 futbolcusunun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçler tarafımızdan takip edilmektedir." denildi.

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