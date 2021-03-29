Son dakika: Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor! 10 futbolcu...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Eskişehirspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan duyuruda 4 futbolcusunun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçler tarafımızdan takip edilmektedir." denildi.