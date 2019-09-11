TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa antrenman öncesi tesislerden ayrılırken, Eskişehirsporlu futbolcular akşam yapılan antrenmana Fuat Çapa olmadan başladı. Antrenmanı altyapı hocaları Serdar Eroy ile Ergin Işık yaptırdı. Eskişehirspor’da teknik direktör Fuat Çapa ile yapılan görüşme sonunda karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulunun göreve geldiği günden bu yana sorunları çözebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiği belirtildi.

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Takımı toplamak ve bir arada tutabilmek için maddi manevi büyük bir emek sarf edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün önüne getirilen Toko’dan kaynaklı 6 puan silme cezası yönetimimizde fikir ayrılıkları yaratmış, kulübün önünü açabilmek için çözüm odaklı yol izlenmiş ve genel kurul kararı alınmıştır. Yönetime talip olduğunu açıklayan grup temsilcileri ile yapılan görüşmeden de olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine kulübü farklı bilinmezlere sürüklemenin camiada telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kanaatine varıldığından alınan genel kurul kararının iptali cihetine gidilmiştir. Yönetim kurulumuz Eskişehirspor’umuzun geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam etmiş ve Toko dosyası protokole bağlanarak -6 cezası önlenmiştir."

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"Çapa ile fesih anlaşması sağlanamadı"

Teknik direktör Fuat Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamadığına değinilen açıklamada, "Fuat Çapa ile yapılan görüşme sonunda karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamamıştır. Akabinde Fuat Çapa ve teknik heyet antrenmana çıkmayarak tesisleri terk etmişlerdir. Altyapı hocalarımız antrenman programını uygulayarak takımı Altınordu maçına hazırlamaya devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Takımı ligde tutmayı başarmıştı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de maddi olanaksızlara karşı mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, topladığı 35 puanla 14. sırada yer almış ve ligde kalmayı başarmıştı. Adeta bir kurtuluş savaşı veren Es Es’in yaşadığı sıkıntıyı, teknik direktör Fuat Çapa, “Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü ne kahvaltı verebiliyoruz tesislerde, ne de yemek...” diyerek duyurmuştu.

Futbolcular maaş alamazken, U21 Takımı’yla lige tutunan Fuat Çapalı Eskişehirspor, otoritelerden tam not almayı başarmıştı.

Yıllarca zirveye oynayan, sayısız yıldızı Türk futboluna kazandıran Eskişehirspor, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşarken teknik patron Fuat Çapa, FANATİK’e konuşmuş ve tüm sıkıntıları anlatmıştı.

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Taraftar isyan etti

Eskişehirspor'un zor günlerinde takımın başında yer alan ve taraftarlar bütünleşen Fuat Çapa'nın ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eskişehirspor taraftarı, Fuat Çapa'nın takıma geri dönmesini isterken, yönetime sert tepki gösterdi.