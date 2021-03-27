TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı...

Kulüpten açıklama yapıldı!

Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde; 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır.