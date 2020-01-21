Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Tottenham, golcü arayışlarını sürdürüyor. Harry Kane'in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan teknik patron Jose Mourinho, Monaco forması giyen Islam Slimani'nin transfer edilmesini istiyor.

Fransız ekibinde 13 lig maçında 7 gol, 7 asistle oynayan Slimani'yle Aston Villa'nın da ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 15 maçta 1 gol atabilen ve eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelen Cezayir'li santrforun bonservisi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de bulunuyor.

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