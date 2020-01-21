Son dakika! Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'ye dev talip
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de geçen sezon 15 lig maçında 1 gol atabilen ve performansıyla ağır eleştiriler alan Islam Slimani, Monaco’da yeniden doğdu. Tottenham menajeri Mourinho, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Tottenham, golcü arayışlarını sürdürüyor. Harry Kane'in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan teknik patron Jose Mourinho, Monaco forması giyen Islam Slimani'nin transfer edilmesini istiyor.
Fransız ekibinde 13 lig maçında 7 gol, 7 asistle oynayan Slimani'yle Aston Villa'nın da ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 15 maçta 1 gol atabilen ve eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelen Cezayir'li santrforun bonservisi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de bulunuyor.
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