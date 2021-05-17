Son dakika... Eski Beşiktaşlı Talisca, Al Nassr'a transfer oldu
Son dakika.. Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada kontratın 3 yıllık olduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcu son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyordu.
Bir dönem Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen ve oynadığı futbolla siyah beyazlı taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.
Suudi Arabistan ekibi, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'nun formasını giyen Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosunda yer almıştı.
Süper Lig devlerinin gündemindeydi
Anderson Talisca'nın adı son dönemde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyordu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1394291444450537475