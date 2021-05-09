Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte Erzurumspor'da bu sezon yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı 5'e yükseldi. Mehmet Özdilek ile başlanılan sezonda sırasıyla Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, İsmail Kartal ve Yılmaz Vural görev yaptı.







