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Son dakika | Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırdığını açıkladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 01:37 Son Güncelleme:
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Son dakika | Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte Erzurumspor'da bu sezon yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı 5'e yükseldi.  Mehmet Özdilek ile başlanılan sezonda sırasıyla Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, İsmail Kartal ve Yılmaz Vural görev yaptı. 



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