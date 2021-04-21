Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek umutlarını tazeleyen Dadaşlar'da 3 yabancı oyuncu ile yollar resmen ayrıldı. Mavi Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'in takımdan ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 34. haftadaki Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcuyu da kadro dışı bırakmıştı. Özellikle takım kaptanı Aatif Chahechouhe'nin gönderilme kararı şaşkınlık yarattı.

Faslı oyuncu, devre arası Karagümrük'ten transfer edilmiş ve 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Da Costa, 14 maçta 2 gol kaydederken, 11 maça çıkan El Kabir, skor katkısı sağlayamadı.