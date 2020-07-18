Son dakika haberi... İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig’e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay’ı 1-0 yenip puanını 59’a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt çıkmak için Ümraniyespor'u konuk etti.

Galibiyet parolasıyla maça çıkan Dadaşlar, henüz 7'de Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 30'da kazanılan penaltıda hata yapmayan Hamroun, ilk devrenin skorunu belirledi. 56'da Muhammed Gönülaçar ile farkı 1'e indiren Ümraniye, 81'de kalesini gole kapatamadı. Takımın en flaş isimlerinden olan Emrah, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak farkı açtı, 89'da Pote fişi çekti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

Sezonun büyük bir kısmını ikinci sırada götüren Erzurumspor, söz konusu maçtan galibiyetle ayrılınca en yakın takipçisi Adana Demirspor’un İstanbulspor karşısında alacağı skordan etkilenmeden Süper Lig'e yükseldi.

Gösterdiği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig’e tarihinde ikinci kez yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3’ncü dakikada aldığı topla ilerleyen Mücahit Can, kaleci Sehic’le karşı karşıya kaldı. Mücahit Can’ın şutunda Sehic ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

7’nci dakikada Hamroun’un ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu’nun kafa şutunda top direkten geri döndü. Emrah, önüne düşen topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0.

23’üncü dakikada Hasic, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Sehic’in göğsüyle durdurduğu topu defans uzaklaştırdı.

30’uncu dakikada Muhammed Gönülaçar ceza alanı içinde Hamroun’u düşürdü, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun, topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56’ncı dakikada ceza alanı önünde Aykut’un göğsüyle indirdiği topa Muhammed Gönülaçar gelişine vurarak ağlara gönderdi: 2-1.

61’inci dakikada Emrah orta alanda yakaladığı topu Ömer Şişmanoğlu’na çıkardı. Kaleci Burak’ı geçtikten sonra Ömer Şişmanoğlu’nun attığı şutu defans son anda önledi. Topu önünde bulan Emrah’ın vurduğu topu defans tekrar uzaklaştırmayı başardı.

81’inci dakikada Mücahit’in attığı taç atışında kaleci Burak’ın elinden kaçırdığı topu Emrah filelere gönderdi: 3-1.

88’inci dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Sissoko, topu ağlara gönderdi: 4-1.

Maçı 4-1 kazanan BB Erzurumspor, adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Murat Engin Gözütok, Bahtiyar Birinci

BB.ERZURUMSPOR: Sehic - Aykut, Osman, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet), Mücahit Albayrak, Jasmin Scuk, Hamroun (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Emrah (Dk. 90 Oltan), İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk 90 Rashad Muhammed), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 76 Pote)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak - Emre, Mücahit Can, Bahadır (Dk. 72 Gimbert), Akabueze, Mango Fernandes, Gökhan, Hasic, Muharrem, Gomis (Dk. 60 Muammer), Muhammed Gönülaçar (Dk. Erdem Seçgin)

GOLLER: Dk. 7 ve 81 Emrah, Dk. 30 (P) Hamroun, Dk 88. Sissoko (BB Erzurumspor) - Dk. 57 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Emrah (BB Erzurumspor) - Mücahit Can, Muhammed Gönülaçar, Akabueze (Ümraniyespor)



